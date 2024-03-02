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В красном платье со стразами: 61-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" закрыла показ Vetements

В красном платье со стразами: 61-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" закрыла показ Vetements

Марсия Кросс / Фото: Getty Images

Креативный директор бренда Гурам Гвасалия решил сделать показ очень звездным.

Американская актриса Марсия Кросс, известная многим киноманам по роли Бри Ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки", посетила Неделю моды в Париже. 61-летняя женщина приняла участие в показе бренда Vetements и стала его звездой, поскольку закрывала шоу.

На подиум Марсия вышла в красно платье, полностью усыпанном красными стразами. Наряд имел рукава-перчатки и невероятно длинный шлейф, который актрисе приходилось нести в руках.

Образ Кросс дополнили красные сапоги на каблуках, макияж и укладка.

Марсия Кросс / © Getty Images
Марсия Кросс / Фото: Getty Images

Также в этом показе приняла участие Джорджина Родригес - модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду. Она появилась в особом красном платье в стиле спорт-шик, которое являло собой имитацию знаменитой красной футболки ее бойфренда Криштиану Роналду с номером 7.

Джорджина Родригес / © Getty Images
Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

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