В красном платье со стразами: 61-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" закрыла показ Vetements

Креативный директор бренда Гурам Гвасалия решил сделать показ очень звездным.
Американская актриса Марсия Кросс, известная многим киноманам по роли Бри Ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки", посетила Неделю моды в Париже. 61-летняя женщина приняла участие в показе бренда Vetements и стала его звездой, поскольку закрывала шоу.
На подиум Марсия вышла в красно платье, полностью усыпанном красными стразами. Наряд имел рукава-перчатки и невероятно длинный шлейф, который актрисе приходилось нести в руках.
Образ Кросс дополнили красные сапоги на каблуках, макияж и укладка.
Также в этом показе приняла участие Джорджина Родригес - модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду. Она появилась в особом красном платье в стиле спорт-шик, которое являло собой имитацию знаменитой красной футболки ее бойфренда Криштиану Роналду с номером 7.
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