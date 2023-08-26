В красном платье в бельевом стиле: победительница "Холостяка-11" снялась в романтической фотосессии

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан снялась в романтической фотосессии и показала в Instagram самые лучшие кадры. Локацией для фотосета выбрали сады на ВДНХ.

Анна Богдан/Фото Мария Беспала / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан/Фото Мария Беспала / Фото: Instagram Анны Богдан

Перед объективом фотокамеры Анна предстала в красном атласном платье миди в бельевом стиле с пикантным декольте. Наряд она скомбинировала с кроссовками. В руках девушка держала букет ромашек.

Анна Богдан/Фото Мария Беспала / Фото: Instagram Анны Богдан

На некоторых фотографиях Богдан позирует босиком.

Анна Богдан/Фото Мария Беспала / Фото: Instagram Анны Богдан

Нежный аутфит Аня дополнила прической с локонами, легким макияжем, подвеской в виде сердца на цепочке, браслетом и кольцом.

Анна Богдан/Фото Мария Беспала / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан/Фото Мария Беспала / Фото: Instagram Анны Богдан

Напомним, другая участница "Холостяка-11" Анна Гузеева в красном купальнике покаталась на яхте в Турции.

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