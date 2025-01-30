В красном платье в пол: роскошная Айла Фишер на премьере "Бриджит Джонс: Влюблена в парня"

Айла Фишер посетила премьерный показ нового фильма о Бриджит Джонс, который получил в этот раз название "Бриджит Джонс: Влюблена в парня". В фильме Айла Фишер появляется в роли Ребекки, новой соседки главной героини.

На публике актриса блистала в длинном красном платье от бренда Marmar Halim, которое носила в сочетании с аксессуарами от Jimmy Choo и золотіми украшениями. У наряда было квадратное декольте и широкие бретельки, оно обтягивало фигуру и подчеркивало талию.

Айла Фишер / Фото: Associated Press

Айла немного изменила прическу - ее волосы стали короче, а рыжий цвет более темным, чем она носит обычно. Уложила их она в легкие аккуратные волны.

Айла Фишер / Фото: Associated Press

Главная звезда этого фильма - актриса Рене Зеллвегер - вышла в день этой премьеры на публику в малиновом винтажном платье со шлефом, которое было создано брендом Balmain для коллекции 2000 года.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля.

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