В красном поло и джинсах-клеш: папарацци подловили Викторию Бекхэм в Париже

Виктория Бекхэм / © Getty Images

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Виктория Бекхэм попала в объективы папапаци в Париже. Судя по выражению лица, модельер была не очень рада видеть фотографов.

Вики выглядела стройно и стильно. На ней было красное поло, которое она заправила в темно-синие джинсы-клеш с высокой посадкой и накладными карманами. Наряд дизайнер скомбинировала с обувью на высоких платформах и каблуках.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

У Бекхэм была укладка с небрежными локонами, массивные очки на лице и коктейльные кольца на руке. На плече у знаменитости висела темно-бордовая сумка Hermes Kelly.

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Напомним, Виктория Бекхэм показала милые снимки мужа Дэвида с их домашними любимцами.