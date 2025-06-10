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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
311
Время на прочтение
1 мин

В красном поло и джинсах-клеш: папарацци подловили Викторию Бекхэм в Париже

51-летняя дизайнер в стильном аутфите появилась во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм попала в объективы папапаци в Париже. Судя по выражению лица, модельер была не очень рада видеть фотографов.

Вики выглядела стройно и стильно. На ней было красное поло, которое она заправила в темно-синие джинсы-клеш с высокой посадкой и накладными карманами. Наряд дизайнер скомбинировала с обувью на высоких платформах и каблуках.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

У Бекхэм была укладка с небрежными локонами, массивные очки на лице и коктейльные кольца на руке. На плече у знаменитости висела темно-бордовая сумка Hermes Kelly.

Напомним, Виктория Бекхэм показала милые снимки мужа Дэвида с их домашними любимцами.

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Дата публикации
Количество просмотров
311
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