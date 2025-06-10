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- Шоу-бизнес
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В красном поло и джинсах-клеш: папарацци подловили Викторию Бекхэм в Париже
51-летняя дизайнер в стильном аутфите появилась во Франции.
Виктория Бекхэм попала в объективы папапаци в Париже. Судя по выражению лица, модельер была не очень рада видеть фотографов.
Вики выглядела стройно и стильно. На ней было красное поло, которое она заправила в темно-синие джинсы-клеш с высокой посадкой и накладными карманами. Наряд дизайнер скомбинировала с обувью на высоких платформах и каблуках.
У Бекхэм была укладка с небрежными локонами, массивные очки на лице и коктейльные кольца на руке. На плече у знаменитости висела темно-бордовая сумка Hermes Kelly.
Напомним, Виктория Бекхэм показала милые снимки мужа Дэвида с их домашними любимцами.