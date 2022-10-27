В красном прозрачном платье: испанская трансгендерная актриса сверкнула сосками на мероприятии в Мадриде

Кармен Джедет появилась на светском ивенте в откровенном аутфите.

В Мадриде на арене для корриды Las Ventas состоялась прелюдия к 23-й церемонии награждения премии Latin Grammy (запланированная на 17 ноября).

На мероприятии наше внимание привлекла 30-летняя испанская актриса, певица, интернет-звезда и трансгендерная ЛГБТ-активистка – Кармен Джедет. Она выбрала для своего выхода смелый образ.

Кармен Джедет / Фото: Getty Images

На Кармен было красное прозрачное платье с рюшами, под которым отсутствовал бюстгальтер. Поэтому актриса демонстрировала на камеры свою пышную обнаженную грудь и татуировки на руках.

Джедет сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, выпустив спереди пряди, вечерний макияж и надела на лицо красные очки.

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