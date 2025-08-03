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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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94
Время на прочтение
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В красном пышном платье: Мерил Стрип ошеломила роскошным образом на съемках "Дьявол носит Prada 2"

Премьера сиквела "Дьявол носит Prada" запланирована на 1 мая 2026 года - через 20 лет после выхода оригинального фильма.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мерил Стрип

Мерил Стрип / © Getty Images

На днях Музей естественной истории в Нью-Йорке превратился в съемочную площадку сиквела "Дьявол носит Prada". Мерил Стрип, которая вернулась к своей культовой роли главного редактора глянца Миранды Пристли, ошеломила своим роскошным аутфитом.

Актриса сияла в красном платье с одним открытым плечом, пышной юбкой и со шлейфом. У Стрип была красивая элегантная прическа, вечерний макияж и бриллиантовые серьги в ушах. Она выглядела просто невероятно.

Мерил Стрип / © Getty Images

Мерил Стрип / © Getty Images

Вместе с Мерил позировал ее коллега по ленте - Стэнли Туччи, который играет арт-директора Найджела. Он был одет в черный смокинг, белую рубашку, черно-белый галстук в горошек, черно-белый полосатый шарф и черные лакированные туфли.

Напомним, в прошлый раз Мерид Стрип появилась на съемках в стильном монохромном луке во всем сером.

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