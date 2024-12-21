В красном свитере и джинсах: папарацци подловили Синди Кроуфорд во время шопинга

58-летняя супермодель в комфортном наряде походила по магазинам.
Папарацци подловили Синди Кроуфорд в Малибу, когда она вышла на шоппинг. Знаменитость была в хорошем настроении.
Модель выбрала для этого удобную одежду. На ней был красный свитер с вырезом и голубые джинсы-клеш. Наряд Синди дополнили замшевыми ботильонами на стойких каблуках.
У нее были распущены волосы, серьги-гвоздики в ушах и золотая цепочка с подвеской на шее. На плече у Кроуфорда висела черная кожаная сумка, а в руке она несла бумажный пакет.
Напомним, недавно Синди Кроуфорд посетила ивент в боулинг-центре, где предстала в синих джинсах с кожаным шоколадным поясом и шелковой блузке бордового цвета с V-образным вырезом.
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