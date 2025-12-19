ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

В красном свитере и джинсах: супермодель Синди Кроуфорд позировала у елки

Селебрити по всему миру продолжают готовиться к предстоящим рождественским и новогодним праздникам.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — опубликовала в Instagram серию фото, сделанных в красиво декорированном к праздникам интерьеру. В своем ли собственном доме сделала снимки, звезда не уточнила.

Супермодель позировала в простом луке: на ней был красный свитер и джинсы. Образ Синди дополнила золотыми наручными часами, обручальным кольцом и красивой укладкой с легкими локонами.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

«Наполняюсь праздничный настроением», — подписала снимки Кроуфорд.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Отметим, Синди Кроуфорд — одна из самых узнаваемых и высокооплачиваемых представительниц «золотой эры супермоделей» наряду с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и др. Начала свою модельную карьеру достаточно рано: когда ей было 16 лет, ее фотография, сделанная случайно в подростковом возрасте, попала в местную газету. Ее заметили и пригласили поучаствовать в конкурсе модельного агентства. Она стала финалисткой и сразу подписала свой первый модельный контракт. В 1986-м переехала в Нью-Йорк и полностью посвятила себя модельному бизнесу. В свои 59 лет Кроуфорд не планирует останавливаться, а продолжает сниматься в рекламе и для глянца.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд посетила благотворительное мероприятие Best Buddies Celebrity Bowling Event 2025 в Студио-Сити, которое она поддерживает уже много лет.

Стильные образы Синди Кроуфорд (14 фото)

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie