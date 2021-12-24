В красном свитере и с подарками: участница "Холостяка" позировала под елкой

В красном свитере и с подарками: участница "Холостяка" позировала под елкой

Алина Ляшук в удобном аутфите позировала в новогоднем фотосете.

До Нового года осталось восемь дней. Все активно готовятся к нему. Кто выбирает подарки для родных и друзей, а кто снимается в новогодних фотосетах, чтобы радовать своих подписчиков в соцсети красивыми праздничными снимками.

Вот участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Алина Ляшук опубликовала в Instagram снимки из новогодней фотосессии.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

Девушка позировала под елкой с подарками. Одета она в красный свитер оверсайз и красные теплые носки. Волосы Алина выпрямила и украсила бордовой лентой. Нежный макияж завершил ее лук.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

"С кем планируете встречать Новый год?" – спросила Ляшук у своих фолловеров.

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