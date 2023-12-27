В красном свитере и с ярким макияжем: Алина Байкова похвасталась новым образом и показала бойфренда

Украинка Алина Байкова - известная модель, мирового уровня, принимавшая участие в показах многих известных брендов, среди которых были Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen. Звезда живет и работает в Нью-Йорке и довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram, где у нее более 4 миллионов фолловеров.

Также регулярно Алина показывает и стильные образы, которые выбирает для прогулок с друзьями и рабочих встреч. Во время ее недавнего выхода в свет она надела красный свободный и немного укороченный вязаный свитер, который она сочетала с черными штанами.

Также Алина сделала яркий макияж с красной помадой и собрала волосы в хвост. Завершала аутфит известной модели бордовая сумка от бренда Pinko с короткой ручкой и классической застежкой с птицами.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Вероятно, этот лук Байкова выбрала, чтобы сходить в ресторан со своим бойфрендом, имя которого пока не называет. Молодой человек праздновал день рождения, о чем свидетельствует пост Алтны с из совместным фото.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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