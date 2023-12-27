В красном свитере и с ярким макияжем: Алина Байкова похвасталась новым образом и показала бойфренда

Этот образ она выбрала для важного события.
Украинка Алина Байкова - известная модель, мирового уровня, принимавшая участие в показах многих известных брендов, среди которых были Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen. Звезда живет и работает в Нью-Йорке и довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram, где у нее более 4 миллионов фолловеров.
Также регулярно Алина показывает и стильные образы, которые выбирает для прогулок с друзьями и рабочих встреч. Во время ее недавнего выхода в свет она надела красный свободный и немного укороченный вязаный свитер, который она сочетала с черными штанами.
Также Алина сделала яркий макияж с красной помадой и собрала волосы в хвост. Завершала аутфит известной модели бордовая сумка от бренда Pinko с короткой ручкой и классической застежкой с птицами.
Вероятно, этот лук Байкова выбрала, чтобы сходить в ресторан со своим бойфрендом, имя которого пока не называет. Молодой человек праздновал день рождения, о чем свидетельствует пост Алтны с из совместным фото.
Читайте также:
- С патриотичным герданом на шее и в стильном костюме: красивая Алина Байкова показала новые образы
- В худи и теплых штанах: модель Алина Байкова показала, как одевается на самом деле
- Просто невероятная: Алина Байкова в белом платье с разрезами стала звездой показа Андре Тана в Париже