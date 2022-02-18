В красном топе и лосинах: Кендалл Дженнер сфотографировали по пути на пилатес

26-летняя модель снова попала под прицел уличных фотографов.

Кендалл направлялась на тренировку и была одета в красный обтягивающий костюм, состоящий из кроп-топа и лосин с высокой талией. Обута модель была в кроссовки от Nike, а также на ней были белые высокие носки.

Кендалл Дженнер / Getty Images

На плечи Дженнер набросила теплую кофту, хотя в Лос-Анджелесе достаточно тепло. На каждую тренировку модель берет с собой синий термос с водой. Занимается девушка пилатесом, иногда ее фотографируют папарацци вместе с подругой Хейли Бибер, которая тоже посещает этот же зал.

Кендалл Дженнер / Getty Images

К слову, аутфитов для тренировок у Дженнер очень много. Ранее в этом месяце модель появлялась на публике в черном костюме, состоящем из лифчика и лосин, а также в красном кроп-топе и черных высоких лосинах.

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / Getty Images

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