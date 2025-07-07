В красном топе, штанах и шляпе: Келли Роуленд сходила за продуктами на рынок

Келли Роуленд / © Getty Images

Реклама

44-летняя американская певица и актриса посетила фермерский рынок Studio City Farmers Market в Лос-Анджелесе и была запечатлена фотографами, когда выходила оттуда с покупками в руках.

Келли была одета в красный топ и широкие красные брюки, на голове у нее была светлая шляпа с лентой, на бедрах висела кожаная сумка-бананка, а обута звезда была в зеленые шльопанцы.

Келли Роуленд / © Getty Images

Повседневный образ звезды дополняло несколько украшений на шее, серьги и кольцо на пальце. Келли несла две увесистые сумки, в которые, судя по всему, положила свои покупки.

Реклама

Американские знаменитости любят посещать фермерские рынки, где можно приобрести эко-продукты. Ранее мы показывали, как супермодель Синди Кроуфорд ходила на рынок за продуктами.