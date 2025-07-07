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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
271
Время на прочтение
1 мин

В красном топе, штанах и шляпе: Келли Роуленд сходила за продуктами на рынок

Певица Келли Роуленд попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Келли Роуленд

Келли Роуленд / © Getty Images

44-летняя американская певица и актриса посетила фермерский рынок Studio City Farmers Market в Лос-Анджелесе и была запечатлена фотографами, когда выходила оттуда с покупками в руках.

Келли была одета в красный топ и широкие красные брюки, на голове у нее была светлая шляпа с лентой, на бедрах висела кожаная сумка-бананка, а обута звезда была в зеленые шльопанцы.

Келли Роуленд / © Getty Images

Келли Роуленд / © Getty Images

Повседневный образ звезды дополняло несколько украшений на шее, серьги и кольцо на пальце. Келли несла две увесистые сумки, в которые, судя по всему, положила свои покупки.

Американские знаменитости любят посещать фермерские рынки, где можно приобрести эко-продукты. Ранее мы показывали, как супермодель Синди Кроуфорд ходила на рынок за продуктами.

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Дата публикации
Количество просмотров
271
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