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- Шоу-бизнес
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В красном топе, штанах и шляпе: Келли Роуленд сходила за продуктами на рынок
Певица Келли Роуленд попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.
44-летняя американская певица и актриса посетила фермерский рынок Studio City Farmers Market в Лос-Анджелесе и была запечатлена фотографами, когда выходила оттуда с покупками в руках.
Келли была одета в красный топ и широкие красные брюки, на голове у нее была светлая шляпа с лентой, на бедрах висела кожаная сумка-бананка, а обута звезда была в зеленые шльопанцы.
Повседневный образ звезды дополняло несколько украшений на шее, серьги и кольцо на пальце. Келли несла две увесистые сумки, в которые, судя по всему, положила свои покупки.
Американские знаменитости любят посещать фермерские рынки, где можно приобрести эко-продукты. Ранее мы показывали, как супермодель Синди Кроуфорд ходила на рынок за продуктами.