В красном тренче и с сумкой-сердцем: Джессика Симпсон под прицелом папарацци в Нью-Йорке

43-летняя Джессика Симпсон, которая похудела на 45 килограммов, стала активно появляться на публике, в частности, в Нью-Йорке. Певицу заметили, когда она выходила из отеля Bowery в ярко-красном луке.

В частности на Симпсон были черные брюки и лакированный красный тренч, который она носила завязав на талии пояс. Этот образ для прогулки Джессика дополнила солнцезащитными очками, серьгами с огромными бриллиантами и ботинками на большой платформе.

Также интересным элементом образа стала небольшая сумка в форме сердца от бренда L’alingi Love, которую Джессика несла в руке. Она была декорирована большими камнями.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Это появление певицы на публике произошло после того, как она посетила церемонию вручения наград Footwear News Achievement Awards. ТОгда на красной дорожке звезда позировала в "голом" платье со стразами от Fjolla Nila.

Джессика Симпсон / Фото: Associated Press

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