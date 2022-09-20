В красном жакете и без юбки: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" показала красивый образ

Юлия Бельченко опубликовала снимок из новой фотосессии.
Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайчик" – продемонстрировала красивый аутфит из нового фотосета.
Наснимке девушка предстала в красном жакете и без юбки, платья или брюк. На ней было то ли боди, то ли просто белье. Аутфит она дополнила красивой прической с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде. Юля выглядела очаровательно и женственно.
Позировала она, сидя на полу у зеркала в изысканной золотистой оправе.
Напомним, ранее Бельченко показала снимки, на которых она предстала в дерзком луке. "Зайка" смело блеснула на камеру обнаженной грудью.
Читайте также:
- В бра-топе и штанах-палаццо: стильная победительница "Холостяка-11" в новом фотосете
- В пышном платье и с бантиком в волосах: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" в образе принцессы снялась в фотосессии
- Через полтора месяца после операции: экс-порноактриса из "Холостяка" продемонстрировала свои новые сексуальные ягодицы