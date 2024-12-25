В красном жакете и кожаных брюках: Мэрайя Кери сходила на шопинг

Мэрайя Кэри снова попала под прицел папарацци во время отпуска в Аспене.
Певицу сфотографировали во время праздничного шопинга. Мєрайя сходила за покупками подарков на Рождество. Одета звезда была в красный короткий жакет, кожаные узкие брюки и черный трикотажный джемпер. Также на ней были черные перчатки от Prada и ботинки на каблуках от Christian Louboutin.
Волосы Мэрайи были собраны в тугую прическу, а челка причесана на бок, а на лице был макияж и большие солнцезащитные очки.
Напомним, несколькими днями ранее певицу также сфотографировали во время прогулки в Аспене, она ходила по бутикам.
На этом же курорте видели и супермодель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем и детьми.
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