В красном жакете и кружевном платье: Диана Крюгер в эффектном образе пришла на церемонию в Нью-Йорке

Диана Крюгер посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию вручения премии Fragrance Foundation Awards 2023.

Актриса выбрала для своего появления эффектный лук от бренда Jason Wu. На ней был красный удлиненный жакет по фигуре и кружевное прозрачное платье цвета айвори. Наряд мини прекрасно подчеркнул стройные ноги Дианы.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Обута она была в бежевые босоножки на шпильках. В руке звезда держала блестящий клатч-футляр с кристаллами.

Крюгер сделала гладкий низкий пучок, насыщенный макияж с золотистыми тенями, уши она украсила золотыми серьгами с жемчугом, а на пальцах были золотые кольца с жемчугом и камнями. Молочный маникюр завершил луг звезды.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Диана сфотографировалась с автором своего аутфита – канадским модельером тайваньского происхождения Джейсоном Ву.

Диана Крюгер и Джейсон Ву / Фото: Associated Press

Напомним, Диана Крюгер сияла на красной дорожке международного кинофестиваля в Марракеше в асимметричном черном платье от бренда Ashi Studio с открытыми плечами, которое имело бархатный верх и мини-юбку, расшитую бисером.

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