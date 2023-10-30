В красном жакете и любимых жемчугах: Урсула фон дер Ляйен приехала в Северную Македонию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начала свой четырехдневный визит на Западные Балканы с Северной Македонии. После этого она посетит Косово, Черногорию, Сербию и Боснию.

У здания правительства в Скопье ее встретил премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский.

Димитар Ковачевский и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Там Урсула появилась в деловом аутфите. На ней был красный приталенный жакет, черная блузка с драпировкой, черные прямые брюки со стрелками и черный кожаный пояс. Аутфит политик дополнила черными туфлями на устойчивых каблуках и с пряжками.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Президент Еврокомиссии сделала объемную укладку, легкий макияж и завершила лук жемчужными серьгами-пусетами, жемчужным ожерельем и цветным браслетом.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в жакете золотисто-болотного цвета без пуговиц, белом топе и классических штанах появилась в Белом доме.

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