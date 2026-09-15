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- Шоу-бизнес
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В красном жакете и пышной юбке: 81-летняя Хелен Миррен выглядела красиво в Торонто
Легендарная британская актриса выбрала для красной дорожки элегантный образ в классическом сочетании красного и черного.
Хелен Миррен посетила премьеру фильма A Talent For Murder, которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
81-летняя актриса появилась перед фотографами в элегантном ансамбле. На ней был приталенный красный жакет с отложным воротником, длинными рукавами и рядом контрастных черных пуговиц. Жакет прекрасно подчеркнул талию звезды.
Миррен сочетала его с длинной черной юбкой А-силуэта из легкой блестящей ткани. Объемный низ придал образу торжественности, а завершали наряд черные замшевые туфли-лодочки и небольшой черный клатч.
Хелен украсила уши большими серьгами в виде спирали со стразами и жемчугом, а на руке у нее было кольцо. Она сделала аккуратную укладку, а в макияже сделала акцент на губах с помощью яркой красной помады.
Миррен выглядела великолепно и в очередной раз продемонстрировала, что любит яркие цвета и не боится делать их главным акцентом своих образов.
Напомним, что Хелен Миррен в белой рубашке и розовой юбке позировала на фоне моря в Италии.