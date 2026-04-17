В красном жакете и светлых джинсах: Камерон Диас запечатлели на съемках в Нью-Йорке
Камерон Диас демонстрирует все новые и новые образы на съемочной площадке фильма «Подделка», в котором она играет главную роль.
53-летнюю актрису снова запечатлели в Нью-Йорке. В этот раз снимали сцену в темное время суток. Диас была одета в красный удлиненный блейзер, светлые прямые джинсы с бахромой и футболку. Обута она была в кожаные ботильйоны на каблуках, которые носит на протяжении всего фильма. Также мы видим у актрисы новую прическу, ее светлые волосы густо накручены, а в ушах серьги-кольца.
Ранее мы показывали образ Диас в белой футболке, черных широких джинсах, кожаной куртке-косухе и грубых черных ботинках на шнуровке.
В фильме она играет роль женщины-стендаперши, которая соглашается на фиктивный брак с работником фешенебельного отеля, которого играет британский сценарист и радиоведущий Стивен Мерчант.