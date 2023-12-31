В красном жакете, корсете и на шпильках: Тина Кароль в луке от украинских брендов позировала у елки

Артистка в канун новогодней ночи написала пост благодарности.
Тина Кароль опубликовала в Instagram свои новые фотографии, которые она сделала в офисе у елки.
На снимках певица предстала в стильном образе от украинских брендов. На ней был твидовый укороченный двухбортный красный жакет с золотистыми пуговицами от Article, красный корсет от BALYKINA и джинсы-клеш от One by One.
Аутфит Тина дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала красивую укладку, нежный макияж и красный маникюр.
"Пусть этот пост станет постом благодарности. Непреодолимые. Уверенные и сильные. Будем улыбаться, будем вдохновлять, будем объединять и бороться бок о бок, крепко держа строй! Верю в Украину и ВСУ, и спасибо за каждый день именно им", – написала Кароль.
Напомним, Тина Кароль в роскошном пальто с вышивкой чувственно исполнила древнюю колядку, которую нашел Иван Франко.
Читайте также:
- В экстравагантном платье и с черной помадой: эффектная Тина Кароль чувственно позировала в новой фотосессии
- "Добрый вечер, мы из Украины!": Тина Кароль сфотографировалась в патриотической футболке
- В красном платье с сексуальным декольте: Тина Кароль в эффектном образе посетила музыкальную премию в Калифорнии