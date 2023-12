В красном жакете, корсете и на шпильках: Тина Кароль в луке от украинских брендов позировала у елки

Тина Кароль опубликовала в Instagram свои новые фотографии, которые она сделала в офисе у елки.

На снимках певица предстала в стильном образе от украинских брендов. На ней был твидовый укороченный двухбортный красный жакет с золотистыми пуговицами от Article, красный корсет от BALYKINA и джинсы-клеш от One by One.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Аутфит Тина дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала красивую укладку, нежный макияж и красный маникюр.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

"Пусть этот пост станет постом благодарности. Непреодолимые. Уверенные и сильные. Будем улыбаться, будем вдохновлять, будем объединять и бороться бок о бок, крепко держа строй! Верю в Украину и ВСУ, и спасибо за каждый день именно им", – написала Кароль.

