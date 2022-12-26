В красном бикини и шапке Санты: Изабель Гулар в необычной позе поздравила поклонников с Рождеством

38-летняя бразильская красавица опубликовала видео с Карибских островов и продемонстрировала свое подтянутое и загорелое тело в очень маленьком красном бикини. Вместе с женихом Кевином Траппом они опубликовали рождественское поздравление под праздничную музыку.

Оба были одеты в шапки Санта-Клауса, Гулар продемонстрировал гибкость, когда взобралась на Кевина, а он удерживал ее одной ступней за ягодицы.

"С любовью с Сен-Барта мы желаем вам счастливого Рождества ❤️☀️", - написала в подписи Изабель.

Модель и ее возлюбленный каждый год делятся подобными роликами на Рождество.

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