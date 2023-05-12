В красной блузке с рукавами "баранья нога": Аманда Холден сверкнула сосками

Аманда Холден попала в объективы папарацци, выйдя из студии Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Звезда, как всегда, выглядела эффектно и с ноткой сексуальности. На ней была красная блузка с воротником-стойкой, рукавами "баранья нога" и с манжетами, на которых были завязки с металлическими кольцами. Поскольку Холден была без бюстгальтера, сквозь тонкую ткань были видны ее соски.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Верх она скомбинировала с красно-бордовой мини-юбкой на молнии и золотыми цепочками. Обута радиоведущая была в красные замшевые туфли.

Аманда Холден распустила волосы, надела на лицо очки-авиаторы и украсила уши лаконичными серьгами. В руке она несла красную сумочку.

Напомним, ранее Аманда Холден в соблазнительном латексном платье показала, как ее помощница протирает ей грудь и пятую точку.

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