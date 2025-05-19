В красной кружевном платье: Николь Кидман посетила особую вечеринку в Каннах, где получила награду

Николь Кидман / © Associated Press

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В рамках этого события в Каннах также состоялся ужин Women in Motion организованный компанией Kering, который посетила Николь Кидман.

Николь Кидман / © Associated Press

Звезда выбрала для этого мероприятия прямое ярко-красное платье от Модного дома Balenciaga. Это был кружевной наряд без рукавов, с высокой горловиной, который умел бежевую подкладку из-за которой создавалось впечатление того, это «голое» платье.

Николь Кидман / © Associated Press

Образ Николь дополнила лаконичной прической, просто распустив и выпрямив волосы, легким макияжем, а также маникюром темного оттенка и гламурными золотыми часами на руке.

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На этом мероприятии Николь получила награду Women In Motion 2025, а также выступила с речью, в которой пообещала продолжить борьбу за гендерное равенство в кино.

«Я просто сторонник и хочу продолжать двигаться вперед в соответствии с моим обещанием, данным в 2017 году, так что это еще не конец», — сказала оскароносная актриса.

Марианна Бреннанд — победительница премии Women In Motion Emerging Talent 2025, и Николь Кидман — победительница премии Women in Motion 2025 / © Associated Press

Напомним, что в 2017 году Николь пообещала каждые 18 месяцев работать с женщиной-режиссером. Актриса более чем сдержала это обещание: с тех пор она сотрудничала в качестве продюсера и актрисы с 19 женщинами-режиссерами в кино и на телевидении и намерена продолжать придерживаться своего обещания и в дальнейшем.

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