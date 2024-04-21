В красной куртке и мини-юбке: красивая Надя Дорофеева празднует свой день рождения

Сегодня, 21 апреля, Надя Дорофеева отмечает день рождения – ей исполнилось 34 года.

По этому случаю артистка опубликовала в Instagram фото своего эффектного образа из нового клипа на песню "А я все плакала", которую она исполнила в дуэте с блогером Мишей Лебигой.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя предстала в красном лакированном костюме, состоявшем из укороченной куртки и мини-юбки, и в красных капроновых колготах. Аутфит звезда дополнила объемной прической, макияжем с акцентом на глазах и красным маникюром.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

"Наконец-то 34. В детстве я думала, что после 30 люди уже умирают. Но смотри, после 30 все только становится интереснее)) Ты уже хорошо знаешь себя, ты начинаешь просматривать свои взгляды на жизнь, наконец понимаешь, что мнение окружающих о тебе и все это – неважно.

Ты все еще как будто и хочешь быть "хорошей" для всех, но все же выбираешь себя — такую не идеальную, но настоящую", — написала Дорофеева в посте.

Напомним, Надя Дорофеева в романтичном платье с цветочным принтом появилась на допремьерном показе документального фильма трэвел-блогера Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война".

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