В красной мини и с ирокезом: Эмма Коррин посетила модный показ в Париже

Актриса, сыгравшая принцессу Диану в пятом сезоне сериала "Корона", никогда не остается незамеченной на красных дорожках.

Эмма Коррин присутствовала на показе женской одежды Miu Miu осень-зима 2024-2025 в рамках Недели моды в Париже.

28-летняя звезда появилась перед камерами в красном аутфите от Miu Miu, состоящем из короткой кофты на замке и мини-юбки. Эмма надела серые гольфы и обула грубые черные туфли, а в руках держала маленькую белую сумку тоже от этого же бренда.

В этот раз Коррин акцентировала внимание на новой прическе. Ее темные волосы были подстрижены еще короче, и она собрала их в миниатюрный ирокез. Макияжа на ее лице практически не было, а в ушах сверкали золотые серьги.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход актриса демонстрировала образ в топе с декором на груди и зеленых колготах с камнями, когда посещала церемонию Film Independent Spirit Awards.

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