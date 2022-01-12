В красной мини-юбке и на шпильках: участница "Холостяка-11" на премьере фильма "Кингс Мэн"

В красной мини-юбке и на шпильках: участница "Холостяка-11" на премьере фильма "Кингс Мэн"

Анна Гузеева одна из первых оценила фильм, в котором рассказывается о становлении шпионской службы King's Man.

В кинотеатре "Оскар" (ТЦ Gulliver) в Киеве состоялся допремьерный показ долгожданной премьеры фильма "Кингс Мэн" режиссера Мэтью Вона.

Первыми третью часть франшизы просмотрели Анна Завальская, Даша Коломиец, Julik, Серж Смолин, Андрей Алферов, Алексей Дивеев-Церковный, Максим Гордеев, ART DEMUR, Максим Фрай, кинокритики и блоггеры.

Анна Завальская/Фото Кирилл Авраменко

Алексей Дивеев-Церковный/Фото Кирилл Авраменко

Даша Коломиец/Фото Кирилл Авраменко

Julik/Фото Кирилл Авраменко

Максим Гордеев/Фото Кирилл Авраменко

Эффектные образы в этот вечер продемонстрировали участницы 11-го сезона "Холостяк" Анна Гузеева и Александра Миколюк.

Аня сочетала в своем аутфите серую водолазку, красную мини-юбку с высокой талией и серые ботфорты на высокой платформе и шпильках.

Анна Гузеева/Фото Кирилл Авраменко

Волосы она собрала в низкий хвост и сделала макияж с акцентом на красной помаде.

Саша предстала в черном платье с пикантными вырезами на талии и черных сапогах на шпильках. На шее у нее было металлическое ожерелье. Миколюк распустила волосы и сделала нежный макияж.

Александра Миколюк/Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

"Кингс Мэн" – третья часть популярной истории о разведывательном агентстве, которое противостоит самым страшным тиранам и преступным гениям. На этот раз лента рассказывает о становлении агентства. В картине сыграли Рэйф Файнз, Джемма Артертон, Рис Иванс, Даниэль Брюль и другие.

"Кингс Мэн" стартует в украинском кинопрокате 13 января.