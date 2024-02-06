В красной мини-юбке и в компании мужа: Аня Тейлор-Джой на вечеринке в Лос-Анджелесе

Актриса гармонично сочетала в своем аутфите черный и красный цвета.
Аня Тейлор-Джой посетила вечеринку Jam for Janie GRAMMY Awards Viewing Party, организованную Live Nation в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе. Она пришла в сопровождении своего мужа – музыканта Малкольма МакРея, которые вместе выглядят очень мило.
Актриса появилась там в черной водолазке и красном лакированном костюме, состоявшем из куртки и мини-юбки, которая подчеркнула ее стройные ноги. На ней были черные капроновые колготки и черные лакированные сапоги.
Тейлор-Джой распустила волосы, сделала макияж с красной помадой, молочно-голубой маникюр, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а руку – кольцом с камнями. В руке она держала черную сумку.
Малкольм надел коричневый костюм в едва заметные полоски, белую полосатую рубашку и коричневые кожаные туфли.
Напомним, Аня Тейлор-Джой пришла на показ Dior в кружевном платье и сапогах в стиле милитари.
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