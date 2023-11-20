В красной платье с разрезом до талии: Ева Лонгория впечатлила выбором наряда

Звезда подчеркнула стройные ноги платьем самого модного оттенка этой осени.
Известная актриса Ева Лонгория приняла участие в церемонии вручения премии Harper's Bazaar «Женщина года», которая проводилась в Мадриде, Испания.
На красную дорожку звезда "Отчаянных домохозяек" вышла в длинном красном платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2023.
Платье Евы было выполнено на одно плечо и с множества складок, которые украшали золотые большие бусины на талии и плече. Также главным украшением платье стал высокий разрез на юбке почти до самой талии, который также демонстрировал ее ноги и черные босоножки.
Вскоре после этого события Лонгория вновь появилась на публике, но уже на выставке L'Oréal Paris Women Of Worth 2023 в Голливуде. Перед камерами она позировала в черном платье от итальянского Модного дома Dolce & Gabban с декольте и цветами.
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