В красной платье с разрезом до талии: Ева Лонгория впечатлила выбором наряда

Известная актриса Ева Лонгория приняла участие в церемонии вручения премии Harper's Bazaar «Женщина года», которая проводилась в Мадриде, Испания.

На красную дорожку звезда "Отчаянных домохозяек" вышла в длинном красном платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2023.

Платье Евы было выполнено на одно плечо и с множества складок, которые украшали золотые большие бусины на талии и плече. Также главным украшением платье стал высокий разрез на юбке почти до самой талии, который также демонстрировал ее ноги и черные босоножки.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Вскоре после этого события Лонгория вновь появилась на публике, но уже на выставке L'Oréal Paris Women Of Worth 2023 в Голливуде. Перед камерами она позировала в черном платье от итальянского Модного дома Dolce & Gabban с декольте и цветами.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Читайте также:

Ева Лонгория - звезда "Отчаянных домохозяек" и не только (18 фото)