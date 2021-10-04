В красной рубашке и кожаной куртке: Кейт Мосс попала под прицел папарацци в Париже

Британская супермодель приехала на Парижскую неделю моды.

47-летняя Кейт Мосс была запечатлена уличными фотографами, когда выходила из отеля Ritz в Париже.

Звезда была одета в красную рубашку с галстуком, которая была пикантно расстегнута на зоне декольте, и дополнила ее черной макси-юбкой и кожаными ботинками на очень высоких каблуках. Кейт одета также кожаную куртку, а на плече у нее была маленькая черная сумка на ремешках-цепочках. Волосы у Мосс были распущены, а в ушах у нее были серьги-висюльки с маленькими изумрудными камнями, а на лице - круглые солнцезащитные очки.

Кейт Мосс / Getty Images

Напомним, недавно Лила Мосс выходила на подиум на показе Versace и Fendi и вышла на шоу с инсулиновой помпой, размещенной на бедре. Лила болеет диабетом первого типа, при котором инсулин в теле не вырабатывается, поэтому она пользуется специальным устройством, которое крепится на тело и доставляет лекарство в организм непрерывно. Фактически этот аппарат имитирует работу поджелудочной железы. Этот маленький поступок, возможно, даже ненамеренный, вдохновил многих, люди начали писать девушке в Instagram восторженные сообщения и благодарить за осветление этой темы.

Лила Мосс / Getty Images

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