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В красной шубе и со странным макияжем: актриса Джоди Тернер-Смит удивила образом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
1 мин
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В красной шубе и со странным макияжем: актриса Джоди Тернер-Смит удивила образом

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

В этот раз она решила поэкспериментировать с макияжем.

Британская актриса Джоди Тернер-Смит очень любит смелые наряды от известных брендов и дорогие украшения. Платья женщины никогда не бывают скучными, ведь она предпочитает вещи с пайетками, стразами или декольте.

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images
Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

На открытии выставки Solaire Culture, которая состоялась в Лондоне, Джоди пришла в красной шубе, которую сочетала с классическими черными брюками и белым кроп-топом.

Дополнили этот лук высокие каблуки, украшения и необычный макияж: у актрисы были накрашены губы помадой в цвет шубы, на глазах нарисованы большие арт-стрелки, а ресницы визажисты ей приклеили под нижнее веко.

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images
Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
334
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