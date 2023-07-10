В красной юбке и с платком на голове: Екатерина Бужинская в красивом образе чувственно исполнила песню

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram видео, на котором она чувственно исполняет песню "Така духмяна, світла ніч" на слова Юрия Рыбчинского и музыку Павла Зиброва.

На видео артистка предстала в красивом национальном образе, состоявшем из черной жилетки с цветной вышивкой, черных прозрачных рукавов и красной юбки с рюшами на подоле. На голове у нее был черный платок с цветастым принтом, а на шее – ожерелье-гердан. В руках Екатерина держала цветы.

Позировала певица возле деревяного дома и ковра с украинским флористическим орнаментом.

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступили с благотворительными концертами в Болгарии. Фотографии и видео оттуда артистка показала в соцсети.

"В единении наша сила! Мы с Михаилом Грицканом продолжаем объединять весь мир украинской песней. После завершения первой части Всеукраинского благотворительного тура "ВОЛЯ", мы отправились в Болгарию, где продолжили работу нашего культурного фронта. Раздалась наша песня, развевались желто-голубые флаги, звучали слова безграничной благодарности от наших земляков и переполняло чувство гордости, что мы – украинцы и весь мир с Украиной", – написала Бужинская.

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