Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В красной юбке и с платком на голове: Екатерина Бужинская в красивом образе чувственно исполнила песню

В красной юбке и с платком на голове: Екатерина Бужинская в красивом образе чувственно исполнила песню

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В красной юбке и с платком на голове: Екатерина Бужинская в красивом образе чувственно исполнила песню

Екатерина Бужинская

Артистка порадовала поклонников музыкальным подарком.

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram видео, на котором она чувственно исполняет песню "Така духмяна, світла ніч" на слова Юрия Рыбчинского и музыку Павла Зиброва.

На видео артистка предстала в красивом национальном образе, состоявшем из черной жилетки с цветной вышивкой, черных прозрачных рукавов и красной юбки с рюшами на подоле. На голове у нее был черный платок с цветастым принтом, а на шее – ожерелье-гердан. В руках Екатерина держала цветы.

Позировала певица возле деревяного дома и ковра с украинским флористическим орнаментом.

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступили с благотворительными концертами в Болгарии. Фотографии и видео оттуда артистка показала в соцсети.

"В единении наша сила! Мы с Михаилом Грицканом продолжаем объединять весь мир украинской песней. После завершения первой части Всеукраинского благотворительного тура "ВОЛЯ", мы отправились в Болгарию, где продолжили работу нашего культурного фронта. Раздалась наша песня, развевались желто-голубые флаги, звучали слова безграничной благодарности от наших земляков и переполняло чувство гордости, что мы – украинцы и весь мир с Украиной", – написала Бужинская.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
194
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация