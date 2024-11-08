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В красных бархатных балетках: Кэти Холмс показала простой осенний наряд для прогулки

В красных бархатных балетках: Кэти Холмс показала простой осенний наряд для прогулки

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Актриса отличается от многих других звезд тем, что предпочитает в обычной жизни выглядеть просто и одеваться удобно.

Хотя погода нас уже не очень радует и в последнее время становится все прохладней, но в Нью-Йорке ситуация обстоит немного иначе и актриса Кэти Холмс может позволить себе пойти на улицу в футболке.

Ее в очередной раз сфотографировали папарацци. Холмс наслаждалась последними теплыми днями, ведь на ней была простая футболка и розовая рубашка, которые она носила с прямыми джинсами.

Также свой образ актриса дополнила красными бархатными балетками, коричневой сумкой от Khaite, стильными очками и маникюром коричневого цвета.

Кэти Холмс / © Getty Images
Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Этот образ она продемонстрировала после того, как несколькими неделями ранее гуляла по городу в теплом свитере, который носила с сумкой от известного украинского бренда Bevza.

Кэти Холмс / © Getty Images
Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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