В красных эспадрильях и в шляпе: принцесса Елена на открытии паралимпийского Дома Испании

В красных эспадрильях и в шляпе: принцесса Елена на открытии паралимпийского Дома Испании

После деловых встреч в Мадриде она вернется к своему отпуску на Майорке, где сейчас проводит время и ее брат с семьей.

Старшая дочь короля Испании Хуана Карлоса I и королевы Софии, принцесса Елена, которая занимает 3-е место в порядке наследования испанского трона, прервала свой отпуск на Майорке, чтобы посетить открытие паралимпийского Дома Испании.

Павильон установлен во дворце герцогов Пастрана в Мадриде, чтобы те, кто в этом году не смог сопровождать испанскую команду, могли следить за всем, что происходит на Паралимпийских играх, стартовавших в Японии.

Принцесса Елена / Getty Images

Принцесса была одета в форму испанской паралимпийской команды, синие брюки, красные эспадрильи. Дополнили красивый образ Елены шляпа и соломенная сумка.

Принцесса Елена / Getty Images

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Стиль испанской принцессы Елены (11 фото)

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