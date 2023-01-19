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В красных колготках и платье с розами: Мэй Маск на Неделе моды в Берлине

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
201
Время на прочтение
1 мин
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В красных колготках и платье с розами: Мэй Маск на Неделе моды в Берлине

Мей Маск / Фото: Getty Images

74-летняя мать Илона Маска – модель и бизнесвумен – в ярком образе появилась на показе.

Мэй Маск посетила Берлинскую неделю моды. Она стала гостьей фэшн-шоу бренда Marc Cain, которое состоялось в аэропорту Темпельхоф.

Для своего выхода модель выбрала черное платье до колен с принтом в виде красных роз. На шее у нее была черная атласная лента, а на талии – черный тонкий ремешок.

Лук Маск дополнила черной шубой из искусственного меха, красными плотными колготами и черными босоножками в ретро-стиле с квадратными носками, каблуками и ремешками на лодыжке.

Мей Маск / © Getty Images
Мей Маск / Фото: Getty Images

Мэй сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и маникюр шоколадного оттенка.

Напомним, Маск ходит не только в платьях и на каблуках. В соцсети бизнесвумен продемонстрировала комфортный лук в разноцветном костюме, состоявшем из худи и джогеров, и в кроссовках.

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Дата публикации
Просмотры
201
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