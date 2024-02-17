В красных мини-шортах и на высоких каблуках: Геля Зозуля презентовала веселую песню

Геля Зозуля представила новый трек под названием "Весела пісня" и клип на него.

"Это сатирическая сказка о том, как девушка взяла ситуацию в свои руки. История разворачивается очень неожиданно, ведь все в жизни бывает", – поделилась артистка.

В видеоработе снялся блогер Тарас Нестеренко. Съемки проходили в центре Киева.

Геля Зозуля хочет, чтобы ее песня помогла ее поклонникам отвлечься от обыденности и улыбнуться.

Новая композиция, как и многие другие, "пришла" к певице ночью.

"С самого детства я перед сном, вместо того, чтобы ложиться спать, сочиняла стихи и песни или громко играла какие-то импровизации на фортепиано. С тех пор многие треки рождались именно ночью", – призналась она.

Геля Зозуля

В клипе и фотосессии по случаю премьеры Геля Зозуля предстала в стильном образе lady in red. На ней было пальто с поясом, топ с интересной зоной декольте, мини-шорты и плотные колготки. Наряд она скомбинировала с атласными красными туфлями на высокой платформе и каблуках.

Геля Зозуля

Звезда сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на красной помаде и завершила лук красными очками в форме губ.

Геля Зозуля

Напомним, 29 марта Геля Зозуля выступит со своим первым сольным концертом в музыкальном пространстве V'YAVA в Киеве.

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