В красных мини-шортах и на высоких каблуках: Геля Зозуля презентовала веселую песню

Украинская певица в образе lady in red появилась в новой видеоработе.
Геля Зозуля представила новый трек под названием "Весела пісня" и клип на него.
"Это сатирическая сказка о том, как девушка взяла ситуацию в свои руки. История разворачивается очень неожиданно, ведь все в жизни бывает", – поделилась артистка.
В видеоработе снялся блогер Тарас Нестеренко. Съемки проходили в центре Киева.
Геля Зозуля хочет, чтобы ее песня помогла ее поклонникам отвлечься от обыденности и улыбнуться.
Новая композиция, как и многие другие, "пришла" к певице ночью.
"С самого детства я перед сном, вместо того, чтобы ложиться спать, сочиняла стихи и песни или громко играла какие-то импровизации на фортепиано. С тех пор многие треки рождались именно ночью", – призналась она.
В клипе и фотосессии по случаю премьеры Геля Зозуля предстала в стильном образе lady in red. На ней было пальто с поясом, топ с интересной зоной декольте, мини-шорты и плотные колготки. Наряд она скомбинировала с атласными красными туфлями на высокой платформе и каблуках.
Звезда сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на красной помаде и завершила лук красными очками в форме губ.
Напомним, 29 марта Геля Зозуля выступит со своим первым сольным концертом в музыкальном пространстве V'YAVA в Киеве.
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