В красных оттенках и с огромным бантом: Линдсей Лохан с сыном нарядила елку к Рождеству

Селебрити по всему миру уже вовсю готовятся к предстоящим рождественским и новогодним праздникам.

Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Одной из первых нарядила елку и показала результат 51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls. В своем Instagram она поделилась забавным видео, которое рассмешило ее фолловеров. Не отстало от нее и семейство Бориса Джонсона — бывшего премьер-министра Великобритании — его жена Кэрри тоже показала, как они с мужем и детьми нарядили елку к Рождеству.

И вот праздничным деревом решила похвастаться и 38-летняя американская актриса Линдсей Лохан. Свою двухметровую елку она нарядила в красных оттенках: большим количеством игрушек и гирлянд, а на верхушку прицепила золотую звезду и большой красный бант.

Елка Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Сын Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Сын Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Елка Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Елка Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Украшать дерево ей помогал ее сын — двухлетний Луай. На фото он запечатлен во время выбора игрушек.

Сын Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Сын Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Сын Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Сын Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Отметим, сейчас Линдсей Лохан живет в Дубае, где в 2022 году вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, а в июле 2023-го родила от него сына.

Ранее, напомним, Линдсей Лохан выступила на сцене во время мероприятия в Майами. Звезда ромкомов выглядела очень нежно, поскольку выбрала легкое платье в бельевом стиле.

