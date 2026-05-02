В красных плавках и без кур: Виктория Бекхэм поделилась горячими фото мужа в честь его Дня рождения
День рождения Дэвида в этом году начался с особенно теплых слов от его жены Виктории. Дизайнер публично поздравила мужа, назвала его «лучшим папой» и посвятила ему эмоциональный пост в соцсетях.
Празднование 51-летия Дэвида Бекхэма стартовало с нежной семейной ноты. Виктория Бекхэм поделилась в Instagram архивными фотографиями мужа и обратилась к нему с теплыми словами любви и благодарности.
В своем поздравлении она подчеркнула его роль не только как мужа, но и как отца, сына, брата и друга, назвала его «самым добрым и щедрым человеком». Публикация стала символическим началом праздничного дня, который семья вероятно проведет вместе. Она также отметила, что семья планирует полностью посвятить этот день празднованию и заботе об имениннике.
Празднование пройдет на фоне напряженных отношений в семье, ведь старший сын супругов, Бруклин, в последнее время максимально дистанцируется от родителей.
Превратится ли этот день в момент примирения или останется лишь очередной страницей в истории их отношений, пока неизвестно. Но очевидно одно, даже если у вас есть мировая слава, семейные эмоции играют важную роль.