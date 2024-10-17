В красных туфлях и платье яблочного цвета: Виктория Бекхэм появилась в наряде собственного дизайна

Никто не сделает рекламу для ее бренда лучше, чем она сама.

Британский модельер Виктория Бекхэм, которая совсем недавно презентовала в Париже свою новую коллекцию весна-лето 2025, прибыла в Нью-Йорк. 50-летняя звезда попала под прицел папарацци, когда направлялась во Всемирный торговый центр 1 на мероприятие Vogue Forces of Fashion.

Виктория в тот день была обута в красные лаковые туфли на высоких каблуках, которые украшали лаконичные тонкие ремешки. Также на ней было платье длины миди ее собственного дизайна.

Наряд Бекхэм был выполнен в уже культовом для бренда оттенке сочного зеленого яблока. Модель, которую она носила была с немного расклешенной книзу юбкой, широкими короткими рукавами с немного присборенной тканью и глубоким V-образным декольте.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Лук модельер дополнила легкой укладкой, солнцезащитными очками, макияжем и несколькими украшениями.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Туфли Виктории были от бренда Alaia и ранее она их уже носила в Париже. Женщина сочетала тогда этот яркий аксессуар с нарядом от бренда Balenciaga и сумкой Birkin от Hermes.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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