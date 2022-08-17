В красочных бикини и с детьми: Алессандра Амбросио показала кадры из отпуска в Черногории

41-летняя супермодель и экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret поделилась в своем Instagram несколькими снимками в разных бикини, похваставшись своей безупречной фигурой.

Бикини, в котором позирует Алессандра, от ее собственного бренда купальников и пляжной одежды Gal Floripa, который она основала в 2019 году вместе со своей сестрой Алин Амбросио и подругой Жизель Кориа.

Амбросио позировала в море в ярком купальнике с V-образным вырезом на лифе стоимостью 128 долларов и плавках по такой же цене. Также модель накинула рубашку и надела соломенную шляпу, чтобы спрятаться от солнца, и в таком образе предстала перед камерой.

Звезда опубликовала еще несколько снимков и показала, как позирует на яхте вместе со своими взрослыми детьми – дочерью Аней и сыном Ноа, и продемонстрировала подписчикам, как проводит вечера на отдыхе.

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