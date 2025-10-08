ТСН в социальных сетях

В креативном корсете и юбке с перьями: модель Барбара Палвин удивила нарядом на гала-вечере

Наряд, который она выбрала для мероприятия, был очень необычным и подчеркивал фигуру.

Барбара Палвин

Барбара Палвин / © Associated Press

Венгерская модель Барбара Палвин посетила гала-вечер BoF500, который проводился в рамках Недели моды в Париже. Она вышла на фотоколл мероприятия в креативном наряде от бренда Ashi Studio.

Лук звезды был из коллекции осень-зима 2025 и включал кружевной бюстгальтер, креативное боди необычного дизайна, а также юбку-карандаш с перьями и декором на подоле.

Барбара Палвин / © Associated Press

Барбара Палвин / © Associated Press

Также в ее образе присутствовали туфли с открытой пяткой и стразами, а вот макияж и прическа Барбары были лаконичными, только волосы она украсила заколкой с бусинами.

Барбара Палвин / © Instagram Барбары Палвин

Барбара Палвин / © Instagram Барбары Палвин

Напомним, что недавно модель сообщила, что перенесла операцию. В своем Instagram звезда рассказала, что у нее обнаружили эндометриоз — гинекологическое заболевание, которое может вызывать боли в тазовой области, нарушения менструального цикла и проблемы с фертильностью.

Барбара Палвин в больнице / © Instagram Барбары Палвин

Барбара Палвин в больнице / © Instagram Барбары Палвин

Случилось это перед Венецианским кинофестивалем, но модель быстро поправилась и вышла на красную дорожку, где продемонстрирвоала наряд с кружевом на животе.

Барбара Палвин в Венеции / © Getty Images

Барбара Палвин в Венеции / © Getty Images

