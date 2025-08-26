- Дата публикации
В креативном мини-платье: Диана Крюгер посетила открытие кинофестиваля во Франции
Звезда появилась на престижном мероприятии.
Актриса Диана Крюгер прибыла на этой неделе во Францию, поскольку стала председателем жюри на 18-м Ангулемском франкоязычном кинофестивале. 25 августа состоялась церемония открытия, которую Крюгер посетила и приняла участие в фотоколле.
Она надела серое мини-платье от бренда Del Core из коллекции весна-лето 2025 и светлые туфли от Aeyde. Платье было свободного фасона, а главными его украшениями были мягкие бретели с узлами. Образ звезды также дополнило несколько лаконичных украшений — серьги в ушах и кольца на руках.
Продается сейчас платье как у Дианы за 537 евро.
Также в тот день Диана появилась на публике в нежном голубом платье с пуговицами, которое дополнила коричневыми мюлями и сумкой от Aquazzura.