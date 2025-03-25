В креативном наряде и с большим псом на поводке: Наоми Уоттс вышла на красную дорожку

Актриса и ее спутник очаровали публику на мероприятии.

56-летняя актриса Наоми Уоттс сыграла в фильме "Друг", который стал экранизацией книги американской писательницы Сигрид Нуньес. Презентация фильма состоялась 24 марта, в Нью-Йорке, в кинотеатре IPIC.

Наоми вышла на красную дорожку в белом наряде креативного дизайна, который был создан брендом Jacquemu. Платье актрисы было из коллекции весна-лето 2025.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Платье было сшито так, что казалось, что это как будто два раздельных предмета одежды - топ свободного фасона с драпировками и пышная юбка с черным декором. Образ она дополнила слигбэками белого цвета, макияжем с яркой помадой и несколькими лаконичными украшениями.

Компанию Наоми на мероприятии составил ее коллега по фильму - большой пес породы немецкий дог по имени Бинго.

Наоми Уоттс и Бинго / Фото: Associated Press

Наоми Уоттс и Бинго / Фото: Associated Press

Фильм "Друг" основан на популярной книге американской писательницы Сигрид Нуньес. Роман выпущен в 2018 году и получил Национальную книжную премию США в области художественной литературы. Он рассказывает историю о писательнице, которая берет себе немецкого дога, принадлежавшего ранее ее умершему другу и наставнику. Основные съемки начались в феврале 2024 года в Нью-Йорке, и актриса часто попадала под прицел папарацци вместе с Бинго.

Во время премьеры Наоми пришол также поддержать муж Билли Крудап.

Наоми Уоттс и ее муж / Фото: Associated Press

Читайте также: