В креативном наряде со шлейфом: Зендея посетила премьеру второй части фильма "Дюна"

Актриса надела наряд от бренда, который ранее не появлялся на красных дорожках.

27-летняя актриса Зендея вышла на красную дорожку в Мехико, где состоялась первая премьера второй части фильма Дени Вильнева "Дюна". Звезда и ее несменный стилист Лоу Роуч выбрали для этого мероприятия очень необычный и безусловно смелый наряд, который в очередной раз подчеркнул, что актриса - икона моды.

Зендея / Фото: Associated Press

На девушке был комплект от лондонского бренда Torishéju из коллекции весна-лето 2024. Вещи бренда впервые появились на красной дорожке.

Наряд, состоящий из двух частей и включал укороченный топ серого цвета с черными деталями и с запахом. У него также был закрытый вырез. Носила топ она с длинной юбкой с аккуратными складками черного и красного цвета, а также смелым боковым разрезом до бедра. Главным украшением этого ансамбля были аккуратно обернутые тканью круглые детали, которые добавляли образу драматичности и даже романтичности.

Свои кудрявые волосы Зендея собрала в гладкую низкую прическу, а на лице у нее был красивый вечерний макияж с блеском на губах. Что касается аксессуаров, она придерживалась минимализма и поэтому надела пару черных туфель и украсила уши серьгами.

Зендея / Фото: Associated Press

Также на красную дорожку в Мексике вышли коллеги Зендеи по фильму: Остин Батлер, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью и Джош Бролин.

Зендея с коллегами по фильму / Фото: Associated Press

Съемка фильма проходили в Италии, Венгрии, Иордании и ОАЭ. В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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