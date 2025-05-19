В креативном платье: Эмма Стоун блистала на кинофестивале в наряде с круглым воротником

Эмма Стоун / © Associated Press

Реклама

Эмма Стоун вновь блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, где она привлекла всеобщее внимание в эффектном белом платье. Наряд создан для актрисы Модным домом Louis Vuitton для премьеры фильма «Эддингтон», в котором Эмма сыграла вместе с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем.

Эмма Стоун / © Associated Press

Платье было сшито на заказ, а его главным украшением являлся оригинальный круглый воротник. Наряд выглядел очень креативно, хотя на нем больше не было никакого декора.

Эмма Стоун / © Associated Press

Выбор такого платья Эммой стал неким отходом от классических фасонов и идеально соответствовало новым правилам фестиваля, запрещающим наготу и чрезмерно объемные юбки.

Реклама

Спина у платья была частично открытой. Образ Эмма дополнила «мокрой» прической, а также массивными серьгами в ушах с изумрудами.

Эмма Стоун / © Associated Press

На следующий день после красной дорожки Эмма очаровала все еще раз — актриса посетила фотоколл. Стоун опять надела платье от Louis Vuitton, но в этот раз уже нежный сарафан на тонких бретельках.

Эмма Стоун / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press