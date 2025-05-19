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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В креативном платье: Эмма Стоун блистала на кинофестивале в наряде с круглым воротником

Актриса посетила премьеру фильма «Эддингтон».

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмма Стоун

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун вновь блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, где она привлекла всеобщее внимание в эффектном белом платье. Наряд создан для актрисы Модным домом Louis Vuitton для премьеры фильма «Эддингтон», в котором Эмма сыграла вместе с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Платье было сшито на заказ, а его главным украшением являлся оригинальный круглый воротник. Наряд выглядел очень креативно, хотя на нем больше не было никакого декора.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Выбор такого платья Эммой стал неким отходом от классических фасонов и идеально соответствовало новым правилам фестиваля, запрещающим наготу и чрезмерно объемные юбки.

Спина у платья была частично открытой. Образ Эмма дополнила «мокрой» прической, а также массивными серьгами в ушах с изумрудами.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

На следующий день после красной дорожки Эмма очаровала все еще раз — актриса посетила фотоколл. Стоун опять надела платье от Louis Vuitton, но в этот раз уже нежный сарафан на тонких бретельках.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

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