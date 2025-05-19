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- Шоу-бизнес
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В креативном платье: Эмма Стоун блистала на кинофестивале в наряде с круглым воротником
Актриса посетила премьеру фильма «Эддингтон».
Эмма Стоун вновь блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, где она привлекла всеобщее внимание в эффектном белом платье. Наряд создан для актрисы Модным домом Louis Vuitton для премьеры фильма «Эддингтон», в котором Эмма сыграла вместе с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем.
Платье было сшито на заказ, а его главным украшением являлся оригинальный круглый воротник. Наряд выглядел очень креативно, хотя на нем больше не было никакого декора.
Выбор такого платья Эммой стал неким отходом от классических фасонов и идеально соответствовало новым правилам фестиваля, запрещающим наготу и чрезмерно объемные юбки.
Спина у платья была частично открытой. Образ Эмма дополнила «мокрой» прической, а также массивными серьгами в ушах с изумрудами.
На следующий день после красной дорожки Эмма очаровала все еще раз — актриса посетила фотоколл. Стоун опять надела платье от Louis Vuitton, но в этот раз уже нежный сарафан на тонких бретельках.