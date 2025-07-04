В креативном платье от Erdem: Кира Найтли появилась на светском мероприятии в Лондоне

Кира Найтли / © Getty Images

Реклама

Кира Найтли очень удивила, ведь впервые за длительное время появилась на публике не в Chanel, а надела наряд от лондонского бренда Erdem.

Она приняла участие в вечеринке-презентации в Лондоне и продемонстрировала коктейльное платье-коллаж из смешанного атласа с абстрактным цветочным принтом в бирюзовом цвете, дополненное художественными принтами от Кей Доначи — современной художницы из Лондона.

Кира Найтли / © Getty Images

Платье Кира дополнила креативной белой сумкой с золотой ручкой и золотистыми туфлями на каблуках у которых были ремешки в стиле туфель Мэри Джейн. Также актриса распустила волосы, которые сейчас подстрижены в лаконичное каре, добавила к образе несколько золотых украшений и сделала макияж.

Реклама

На мероприятие она пришла с мужем — музыкантом Джеймсом Райтоном. Они поженились 4 мая 2013 года в Мазане, Франция. У них две дочери, родившиеся в 2015 и 2019 годах.

Кира Найтли и Джеймс Райтон / © Getty Images

Также недавно британская актриса позировала фотографом во время 3-го Международного кинофестиваля Nouvelles Vagues во Франции. Кира была облачена в белое платье длины миди с вышивкой цветами и кардиган такого же цвета из круизной коллекции Chanel 2026.

Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images