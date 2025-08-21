- Дата публикации
В креативном платье с голой спиной: девушка Джейсона Момоа удивила выбором наряда
Актриса посетила премьеру фильма.
Девушка голливудской звезды Джейсона Момоа привлекла всеобщее внимание публики в Лос-Анджелесе, когда вышла к фотографам в креативном черном платье. Наряд Адрии Архоны был от люксового испанского бренда Loewe из коллекции осень-зима 2025, известного своими авангардными силуэтами и тщательно подобранными материалами.
Платье было без бретелек, полностью украшено драпировками и выделялось среди остальных архитектурным лифом и кейп-рукавами.
Спина у платья была полностью обнажена. Над этим образом для актрисы работала Дани Мишель — одна из самых востребованных звездных стилистов, ответственная за многие культовые образы на красных дорожках. В частности именно она работала с девушкой Брэда Питта — Инес де Рамон — когда та впервые вышла на публику с актером, как его пара.
Образ Адриа дополнила туфлями от Giuseppe Zanotti и украшениями от Tiffany & Co., а также лаконичными украшениями и прической.
На этом мероприятии звезда позировала для фото с коллегой — актрисой Дакотой Джонсон, которая пришла в платье от Модного дома Gucci оттенка металик.
Напомним, что весной креативный директор Loewe Джонатан Андерсон в соцсетях сообщил, что покидает свой пост после 11 лет работы с брендом. За эти годы он создал веселые, креативные и яркие модели туфель для Loewe, которые удивляли публику на каждой Неделе моды и были желанны модницами со всего мира.