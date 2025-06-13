В креативном платье с рюшами: Синтия Никсон на презентации сериала в Нью-Йорке

Синтия Никсон / © Associated Press

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59-летняя актриса Синтия Никсон посетила премьеру третьего сериала «Позолоченный век», которая состоялась в Центре исполнительских искусств в Нью-Йорке. Синтия снимается в этом проекте с первого сезона и играет одну из ключевых ролей.

На красной дорожке она появилась в черном оригинальном платье с объемными рюшами, рукавами и глубоким декольте. Платье актриса также дополнял пояс на талии, который ее подчеркивал, а вот дополнила она лук лаконичным черным клатчем, босоножками на каблуках и золотыми украшениями — массивными серьгами и кольцами.

Синтия Никсон / © Associated Press

Этот выход в свет актрисы произошел после еще одной премьеры — 29 мая состоялась премьера 3 сезона сериала «И просто так…», который является продолжением сериала «Секс в большом городе».

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На одно из мероприятияй, посвященных сериалу, Синтия прикшла в кейпе от украинского бренда Bevza. Наряд под названием «Роса» является частью коллекции весна-лето — 2025 «Роса на солнце».

Синтия Никсон