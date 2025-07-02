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- Шоу-бизнес
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В креативном жакете и платье с бахромой: Синтия Никсон появилась в луке от украинского бренда
Она выбрала для своего выхода наряд светлого цвета и аксессуары из замши.
Звезда «Секса в большом городе» — 59-летняя Синтия Никсон — появилась в образе от украинского бренда Bevza, основанного Светланой Бевзой. Снимками на своей странице в Instagram поделился бренд.
Лук Синтии был собран в светлых тонах и включал жакет креативного дизайна из коллекции Pre-fall 2025, а также платье Maryna с длинной и эффектной бахромой из коллекции осень-зима 2025.
Образ Синтия дополнила синими замшевыми туфлями и небольшой синей сумкой.
Бренд Bevza звезда надевает уже не впервые. Также Синтия появилась в нежном и элегантном кейпе от украинского бренда на мероприятии в Париже. Никсон носила кейп свободного фасона и украшеный кристаллами.