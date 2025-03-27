ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
375
Время на прочтение
1 мин

В креативной блузе и классической юбке: Николь Кидман позировала фотографам на красной дорожке

Актриса посетила специальный показ фильма-триллера “Холланд” в Нэшвилле.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Николь Кидман

Николь Кидман / © Getty Images

Мероприятие состоялось в кинотеатре Belcourt. К Николь Кидман на нем было приковано наибольшее внимание гостей и прессы, поскольку она является исполнительнице главной роли в этой картине.

На красную дорожку актриса вышла в наряде от бренда Bottega Veneta из круизной коллекции 2025 года. Лук включал креативную блузу в клетчатый принт и юбку миди черного цвета. Образ Кидман дополнили лаконичные туфли-лодочки, несколько украшений и прическа с локонами.

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Напомним, что впервые премьера этого фильма состоялась в рамках конференции и фестиваля South by Southwest. Николь перед камерами тогда позировала в необычном наряде из тонкой полосатой ткани, который был создан брендом Fendi для коллекции весна-лето 2008 года.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
375
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie