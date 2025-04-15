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- Шоу-бизнес
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В кремовом бикини и золотых украшениях: папарацци подловили привлекательную модель на пляже в Майами
29-летняя Брукс Нейдер наслаждается отдыхом на берегу Атлантического океана.
В объективы папарацци на пляже в Майами-Бич попала американская модель Брукс Нейдер.
Девушка выглядела стройно и привлекательно. На ней было бикини кремового цвета с драпировкой. Сверху Брукс надела вязаную темно-вишневую мини-юбку, которая скреплялась с одной стороны большим металлическим кольцом.
Свой пляжный лук Нейдер дополнила золотыми украшениями: серьгами-кольцами, парными браслетами и кольцами. У нее была укладка с локонами, макияж с розовыми румянами и молочный маникюр. В руке Брукс несла охлаждающий коктейль.
Напомним, Брукс Нейдер появилась на мероприятии Clarins ICONS в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе в красной прозрачной блузке с бантами и черной юбке с высоким разрезом.